Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmede kritik öneme sahip. Zira tarafları bir araya getirebilen tek ülke Türkiye.

Şimdiye kadar iki ülke dışişleri bakanları Antalya'da görüştü. İstanbul'da ise iki ülkenin müzakere heyeti bir araya geldi. Uluslararası toplum savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye güveniyor.

Türkiye'nin önerileri gündeme gelecek

Türkiye'ye duyulan güven BM Genel Merkezi'nden yapılan son açıklamayla bir kez daha vurgulandı.

Açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Ankara'ya gideceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Guterres arasındaki görüşmede Türkiye'nin arabuluculuk çabaları, ateşkes ve barış için atılabilecek adımların ele alınması ve Türkiye'nin önerilerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası salı günü Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile, perşembe günü ise Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.