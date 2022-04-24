Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nun dün ziyaret ettiği evin elektriğinin kesik olmadığını açıkladı.

"Elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir"

Bakan Dönmez, "Sayın Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız? Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23 Nisan 2022 itibarıyla borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir" sözlerini kullandı.

4 aydır elektriğinin kesik olduğu iddia edilmişti

Kılıçdaroğlu, dün Keçiören'de borcu yüzünden 4 aydır elektriğinin kesik olduğunu iddia ettiği bir vatandaşın evini ziyaret etmişti.