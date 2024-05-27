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Gündem
TRT Haber, AA 27.05.2024 21:24

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanının paylaşımlarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ithamlarına tepki gösterdi. Açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının, saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail’in Filistin’de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanının paylaşımlarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın bir sosyal medya platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı ithamlara cevap verdi.

İsrail Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saygısız üslubunun ve asılsız ithamlarının, İsrail’in Filistin’de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çaba olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekim ayından bu yana 40 bine yakın Filistinliyi öldüren ve dün gece bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu Hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır.

Türkiye olarak adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz."

Katz, X sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.

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