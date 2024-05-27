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Gündem
AA 27.05.2024 18:38

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir'i kabul etti

Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabule ilişkin sosyal medya hesabından, şu açıklamayı yaptı:

"Müşterek kültürel değerlere sahip olduğumuz dost ve kardeş Tacikistan'ı, Orta Asya'daki en önemli partnerlerimizden biri olarak görüyoruz. Sayın Kabir ile görüşmemizde, Tacikistan ile ülkemiz arasındaki ticaret, turizm ve eğitim alanlarındaki yatırımların artırılarak ilişkilerimizin daha da ileriye taşınması için atılacak adımları ele aldık. Sayın Kabir ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, yarın gerçekleştirilecek Türkiye-Tacikistan KEK toplantısının ve iş forumunun ekonomik ve ticari ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırarak ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

 

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Cevdet Yılmaz Tacikistan
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