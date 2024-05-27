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Gündem
TRT Haber 27.05.2024 20:19

Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ele alındı.

Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İspanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik katliamlarının bir an önce durdurulması ve İsrail’in uluslararası hukuka uymaya zorlanması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını takdirle karşıladığını, bu adımın hem bölgede barış ve adaletin tesisine hem de iki devletli çözüm çabalarına güç katacağına inandığını ifade etti.

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