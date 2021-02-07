Dışişleri Bakanlığı, Hindistan’da yaşanan buzul faciasıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, çok sayıda kişinin kayıp olduğu ve hayatlarından endişe edildiği Hindistan'daki sel felaketiyle ilgili derin bir üzüntü duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hindistan halkı ve hükümetinin acısını yürekten paylaşıyor, dayanışmamızı bildiriyoruz. Söz konusu faciada kayıpların asgari seviyede kalmasını diliyor, kaybolanların en kısa sürede salimen bulunmalarını temenni ediyor, bu hususta ülkemizin yardıma hazır olduğunu belirtiyoruz."

Hindistan’da sel felaketi: 3 ölü

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde, Nanda Devi buzulunun bir parçası kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düştü. Buzulun düşmesiyle sel felaketi meydana geldi.

Selin bir elektrik santraline ve çok sayıda yerleşim yerine zarar verdiği ve yaklaşık 150 kişinin ölmüş olabileceği belirtilmişti.

Felaketin ardından 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede hidroelektrik projesinde çalışan en az 150 işçinin akıbetlerinin henüz bilinmiyor.