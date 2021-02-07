10-11 Şubat'taki ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik edecek.

Oktay, ziyaretin ilk gününde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya gelecek.

e-Devlet hizmetlerine ilişkin mutabakat zaptı imzalanacak

İki gün sürecek çalışma ziyaretinde, Türkiye ile KKTC arasındaki Mali İşbirliği Protokolü'nün görüşmeleri de yapılacak.

Ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve KKTC Başbakanlığı arasında e-Devlet hizmetlerine ilişkin mutabakat zaptı ile Karayolları Genel Müdürlüğü ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında karayolları yatırımlarının gerçekleştirilmesine ilişkin uygulama protokolünün imzaları atılacak.

Ziyaretin ikinci gününde Oktay, KKTC Ekonomik Örgütler Platformu kuruluşlarının başkanlarıyla da görüşecek.