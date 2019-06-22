Dışişleri Bakanlığı, "Müttefik bir ülkede demokrasiye darbe girişiminde bulunanları masum din adamı olarak nitelemeleri ikiyüzlü yaklaşımdır" açıklamasını yaptı.
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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin FETÖ elebaşından "Müslüman vaiz ve siyasi figür"olarak bahsetmesine ilişkin, "Bu hain darbe girişimine destek anlamına gelmektedir" açıklaması yapıldı.
Dışişleri Bakanlığı, "Müttefik bir ülkede demokrasiye darbe girişiminde bulunanları masum din adamı olarak nitelemeleri ikiyüzlü yaklaşımdır" açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor...