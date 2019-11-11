Gündem
Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude11 Kasım 2019 Pazartesi 19:50 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 19:59
Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarıyla ilgili, "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir." açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki arama ve sondaj faaliyetlerine aynı şekilde devam edileceğini ve bundan kimsenin şüphe duymaması gerektiğini belirtti.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı doğu akdeniz