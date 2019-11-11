Gündem

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude

11 Kasım 2019 Pazartesi 19:50 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 19:59

Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler Konseyi kararlarıyla ilgili, "Ülkemizin tehditlere boyun eğerek Doğu Akdeniz'deki haklarından geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir." açıklamasını yaptı.