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Afrin'de yakalanan PKK/YPG'li 2 terörist tutuklandı11 Kasım 2019 Pazartesi 18:55 - Son Güncelleme 11 Kasım 2019 Pazartesi 18:54
Suriye'nin Afrin'in kentinde düzenlenen operasyonda yakalanan ve Hatay'a götürülen terör örgütü PKK/YPG üyesi 2 terörist tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin Afrin'de yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK/YPG üyesi M.A. ve K.F. yakalandı.
Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin bölgesinde Türk askerine karşı terör örgütüyle hareket ettiği belirlenen 2 terörist, Hatay'a götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve K.F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA