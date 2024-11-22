Açık 12.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.11.2024 22:14

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye olarak Irak Türkmenlerinin yanındayız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Türkiye olarak, Irak Türkmenlerinin yanında duruyor, hak ve menfaatlerini gözetiyoruz. Irak’la aramızda dostluk köprüsü teşkil eden ve Kerkük’te yoğun bir nüfusa sahip olan Türkmen soydaşlarımızın huzur ve güvenlikleri, bu ülkeyle ikili ilişkilerimizdeki temel önceliklerimizdendir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı: Türkiye olarak Irak Türkmenlerinin yanındayız

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Irak’taki nüfus sayımı bağlamında Kerkük’e yönelik gerçekleşen nüfus hareketliliği hakkında bir açıklama yaptı:

Türkiye olarak, tüm kurumlarla, Irak Türkmenlerinin yanında durduklarını, hak ve menfaatlerini gözettiklerini belirten Keçeli, bu çerçevede, Irak ile Türkiye arasında dostluk köprüsü teşkil eden ve Kerkük'te yoğun bir nüfusa sahip olan Türkmen soydaşların huzur ve güvenliklerinin, bu ülkeyle ikili ilişkilerdeki temel önceliklerden olduğunu kaydetti.

Keçeli, Irak'ta uzun yıllar sonra yapılmakta olan nüfus sayımı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Kürtlerin Kerkük'e yoğun şekilde intikallerine dair kamuoyuna da yansıyan gelişmelerin yakından takip edildiğini aktardı.

Irak Türkmen Cephesi: Kerkük'ün demografisi değiştirilmeye çalışılıyor
Irak Türkmen Cephesi: Kerkük'ün demografisi değiştirilmeye çalışılıyor

"Söz konusu nüfus sayımında etnik kökene dair veri toplanmamış olsa da yoğun nüfus hareketliliği Iraklı Türkmen ve Arap kesimleri haklı olarak endişeye sevk etmiştir." ifadesini kullanan Keçeli, bu usulsüzlüğün, aslında Kerküklü olmayan kitlelerin oldubittiyle Kerkük nüfusuna dahil edilmesi sonucunu doğuracağı ve bunun ileride yapılacak seçimlere de etki edeceğinin açık olduğunu vurguladı.

Sözcü Keçeli, şunları kaydetti:

"Irak yetkili makamlarının, son yüzyıldır sayısız katliam ve zulme maruz kalmış Türkmen soydaşlarımızın, nüfus sayımı kapsamında yaşanan bu son gelişmeler nedeniyle bir kez daha mağdur edilmesine müsaade etmemesini bekliyoruz. Kerkük'teki temel beklenti ve hassasiyetimiz, vilayette tarih boyunca oluşan demografik yapıyla oynanmaması ve Kerkük halkının, vilayetin asli bileşenlerinin üzerinde mutabık kaldığı biçimde yaşamaya devam etmesidir."

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Irak Son Dakika
Sıradaki Haber
THY İstanbul kalkış ve varışlı 38 uçuşunu iptal etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:50
Çorluspor teknik direktörü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
23:41
Tunceli'de eylem ve etkinlik yapılması 10 gün süreyle yasaklandı
21:46
İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi
21:45
Trump hakkındaki "sus payı" davasında cezanın açıklanması süresiz ertelendi
21:37
Malezya Başbakanı: UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı muazzam bir zafer
21:36
THY İstanbul kalkış ve varışlı 38 uçuşunu iptal etti
Perge'deki Antik Kestros çeşmesinden 1800 yıl sonra su akmaya başladı
Perge'deki Antik Kestros çeşmesinden 1800 yıl sonra su akmaya başladı
FOTO FOKUS
Şişli'de İETT otobüsü yandı
Şişli'de İETT otobüsü yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ