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Türk Dünyası
AA 20.11.2024 07:40

Irak Türkmen Cephesi: Kerkük'ün demografisi değiştirilmeye çalışılıyor

Irak genelinde bugün nüfus sayımına başlanılıyor. Irak Türkmen Cephesi, Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları kentlerde nüfus sayımına katılmaları çağrısında bulundu. Türkmen Cephesi, Irak nüfus sayımı başlamadan ihlaller yaşandığını da duyurdu.

Irak Türkmen Cephesi: Kerkük'ün demografisi değiştirilmeye çalışılıyor
[Fotograf: AA]

Irak Türkmen Cephesi, Irak genelinde yapılan genel nüfus sayımı başlamadan ihlallerin yaşandığını açıkladı.

Nüfus sayımının özellikle Kerkük'teki gidişatının yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, kendilerini Kerkük nüfusuna yazdırmak için yüzlerce ailenin Kerkük şehir merkezine giriş yaptığı aktarıldı.

"Nüfus sayımı başlamadan ihlaller yaşanıyor"

Kerkük'ün Erbil ve Süleymaniye giriş kontrol noktalarında yoğun araç trafiğinin yaşandığına dikkatin çekildiği açıklamada, gelen ailelerin Kerküklü olmadıklarının tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, bu adımın Kerkük'ün gerçek kimliğini ve demografisinin değiştirilmesine yönelik olduğu belirtildi.

Bu gelişmeye yönelik sessiz kalınmayacağına işaret edilen açıklamada, başta Irak Federal Mahkemesi ve Irak hükümetinin bu gelişmeye yönelik gereken adımları atması istendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de dahil Irak genelinde 20-21 Kasım'da genel nüfus sayımı yapılacak.​​​​

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