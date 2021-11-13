BM Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun (UHK), 2023-2027 döneminde görev yapacak üyeleri 12 Kasım 2021 tarihinde BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimlerle belirlendi.

2017 yılından beri UHK üyesi olarak görev yapan Dr. Nilüfer Oral, yapılan seçimlerle Komisyon üyeliğine yeniden seçildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dr. Nilüfer Oral uluslararası hukuk alanındaki geniş bilgi ve tecrübesiyle Komisyon’un faaliyetlerine değerli katkılar vermeye devam edecektir. Seçimlerin sonucu uluslararası örgütlerde ülkemize duyulan itimadın da bir tezahürüdür."