Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 02:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanlığı: Nilüfer Oral, BM Uluslararası Hukuk Komisyonu üyeliğine yeniden seçildi
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Hukuk Komisyonu (UHK) için yapılan üyelik seçiminde, 2017 yılından beri UHK üyesi olarak görev yapan Dr. Nilüfer Oral'ın yeniden seçildiğini duyurdu.
BM Uluslararası Hukuk Komisyonu'nun (UHK), 2023-2027 döneminde görev yapacak üyeleri 12 Kasım 2021 tarihinde BM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimlerle belirlendi.
2017 yılından beri UHK üyesi olarak görev yapan Dr. Nilüfer Oral, yapılan seçimlerle Komisyon üyeliğine yeniden seçildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Dr. Nilüfer Oral uluslararası hukuk alanındaki geniş bilgi ve tecrübesiyle Komisyon’un faaliyetlerine değerli katkılar vermeye devam edecektir. Seçimlerin sonucu uluslararası örgütlerde ülkemize duyulan itimadın da bir tezahürüdür."
BM Uluslararası Hukuk Komisyonu Seçimlerinde Adayımız Dr. Nilüfer Oral’ın Seçimleri Kazanması Hk. https://t.co/li0HusdpoN pic.twitter.com/KQAvYdNdOb— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 12, 2021
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Birleşmiş Milletler
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