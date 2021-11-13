Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 00:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bosna Hersek'teki kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma ekibi gönderildi
MSB, Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağışta kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan askeri uçağın Ankara'dan Saraybosna'ya hareket ettiğini duyurdu.
Açıklama Bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı.
"Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağış neticesinde kaybolan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan uçağımız Etimesgut Havaalanı/Ankara'dan Saraybosna'ya hareket etti" ifadesi kullanıldı.
Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek’te meydana gelen aşırı yağış neticesinde kaybolan bir vatandaşımızı arama-kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan uçağımız Etimesgut Havaalanı/Ankara’dan Saraybosna’ya hareket etti. pic.twitter.com/4kcI797xYB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2021
Etiketler: Bosna Hersek Milli Savunma Bakanlığı
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