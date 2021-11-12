Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, vakfın kuruluşundan itibaren yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında istişare ettik. Çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.
Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek vakfın kuruluşundan itibaren yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında istişare ettik.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 12, 2021
Çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. @sysvakfi pic.twitter.com/bgwXQGjhwK
Etiketler: Emine Erdoğan
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