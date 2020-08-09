Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanlığı: Burkina Faso'daki menfur terör eylemini kınıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da düzenlenen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz.
Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Ülkenin doğusunda düzenlenen terör saldırısında bir pazar yeri hedef alınmıştı.
Kimliği belirsiz şahıslarca düzenlenen ve 20 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı üstlenen olmamıştı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Burkina Faso terör saldırısı kınamaSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 02:01
Son Haberler
- 02:48
- 02:35
- 02:24
- 02:18
- 01:57
Sıradaki Haber
Pamukkale Üniversitesi Rektörü Bağ hakkında soruşturma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz