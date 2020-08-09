Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz.

Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin doğusunda düzenlenen terör saldırısında bir pazar yeri hedef alınmıştı.

Kimliği belirsiz şahıslarca düzenlenen ve 20 kişinin öldüğü silahlı saldırıyı üstlenen olmamıştı.