Yerel basında çıkan ve hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Fada Ngourma kentindeki bir pazar yerine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda 20 kişi hayatını kaybetti, saldırıyı üstlenen olmadı.

Ülkenin merkez kuzeyindeki Pensa beldesi Belediye Başkanı Süleyman Zabre'nin konvoyu da 7 Temmuz'da saldırıya uğramıştı.

Olayda Pensa dahil 10 kişi yaşamını yitirmişti.

5 yılda 900'den fazla kişi öldü

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde faaliyet gösteren terör gruplarının saldırılarına sık sık maruz kalıyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla insan öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.

Ülkeyi oluşturan 13 bölgenin 7'sinde terör saldırıları nedeniyle 2019 başından bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.