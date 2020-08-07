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Zimbabve'de Bakan Yardımcısı COVID-19'a yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de Gençlik, Spor, Sanat ve Rekreasyon Bakan Yardımcısı Tino Machakaire'de, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edildi.
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de Gençlik, Spor, Sanat ve Rekreasyon Bakan Yardımcısı Tino Machakaire, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, dün kendisine yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kendini karantinaya aldığını aktaran Machakaire, "Umarım bu zor zamanlarda iyi ve sağlıklısınız. Maalesef ülkemizde son zamanlardaki olaylar hiç iyi değil. Ülkede COVID-19 nedeniyle artan ölüm sayısı endişe verici" ifadelerini kullandı.
Zimbabve'de şimdiye kadar 4 bin 395 Kovid-19 vakası görüldü, 56 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Zimbabve'de Gençlik spor Sanat ve Rekreasyon Bakan Yardımcısı Tino Machakaire'de koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 21:20
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