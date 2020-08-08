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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Etiketler: Zap bölgesi son dakika hava harekatıSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 22:59
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