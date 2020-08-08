Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 1172 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 1172 yeni vaka tespit edildi, 16 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1082 artarak 222 bin 656'ya yükseldi.
Zatürre oranı tüm Türkiye’de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/JVZWpIZgjY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 8, 2020
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 21:09
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