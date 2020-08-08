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Mehmetçik yemeğini Suriyelilerle paylaşıyor
[Fotoğraf: MSB]
Barış Pınarı bölgesinde kahraman Mehmetçikler, kendileri için hazırlanan yemekleri Suriyelilerle paylaşmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Mehmetçikler ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizi terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden koruyan, barış ve huzur için gece gündüz çalışan kahraman Mehmetçik, kendisi için hazırlanan yemeğini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya devam ediyor" denildi.
Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizi terör örgütü PKK/YPG’nin zulmünden koruyan, barış ve huzur için gece-gündüz çalışan Kahraman Mehmetçik, kendisi için hazırlanan yemeğini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/8JNg4wCxOU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 8, 2020
Etiketler: mehmetçik barış pınarı bölgesiSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 19:12
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