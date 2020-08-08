Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Mehmetçikler ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizi terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden koruyan, barış ve huzur için gece gündüz çalışan kahraman Mehmetçik, kendisi için hazırlanan yemeğini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya devam ediyor" denildi.