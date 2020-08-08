Türkiye, son yılların en büyük felaketini yaşayan Lübnan'ın yanında. Patlama ile yerle bir olan Beyrut Limanı'nın inşası için hazır. O liman yapılana kadar Mersin ve İskenderun Limanı, Lübnan'ın hizmetinde olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Beyrut'a gitti. Hem tıbbi yardım malzemesi götürdüler hem de Türk halkının taziye mesajlarını. Fuat Oktay temaslarında Türkiye'nin liman yardımı teklifini de iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki heyet, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü. Türkiye'nin inşa ettiği yanık merkezinin bir an önce açılmasını önemini vurguladı. Sadece sağlık alanında değil, inşaat malzemesi konusunda da destek verileceği ifade edildi.

Oktay ve Çavuşoğlu, hem Meclis Başkanı Nebih Berri hem de Lübnan Başbakanı Hasan Diyab ile de görüştü. Heyet, görüşme öncesinde Başbakanlık'ta patlamadan zarar gören alanı da inceledi.

Türk vatandaşlarla buluştular

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki heyet, Beyrut sokaklarında büyük coşku ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Beyrut'ta Türk vatandaşlarla buluştu. https://t.co/2RqQxzxzXv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 8, 2020

Halk, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sevgisini dile getirdi. Fuat Oktay, Lübnanlılara "yanınızdayız" mesajı verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile isteyen Türklere vatandaşlık verileceğini söyledi.