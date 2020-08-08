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CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına Bayraktutan seçildi
CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Başkanlığına yeniden Uğur Bayraktutan seçildi.
CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nın ardından ilk YDK toplantısı en yaşlı üye sıfatıyla Garip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.
Tüm üyelerin katıldığı toplantıda, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına Uğur Bayraktutan, YDK Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, YDK Sekreterliğine ise Sezgin Kaya seçildi.
Etiketler: CHP yüksek disiplin kurulu başkanlığı Uğur BayraktutanSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 15:00
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