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Gündem
AA 28.11.2023 21:29

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Belçika temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide,İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Belçika temasları
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yaptığı ikili temaslar kapsamında, Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ve İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Belçika temasları

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde gerçekleşen her iki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, Gazze’deki son durum ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreci de ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Belçika temasları

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi

ETİKETLER
Belçika Hakan Fidan İsveç Norveç
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