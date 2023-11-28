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Gündem
İHA 28.11.2023 20:13

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Maldivler Cumhurbaşkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Maldivler Cumhurbaşkanı ile görüştü
[Fotograf: AA]

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Maldivler Cumhurbaşkanı ile makamında görüştükten sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, Maldivler Türkiye mesafe olarak birbirlerinden çok uzak olduklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı’nı tebrik ederim. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdi. Maldivler ülke olarak küçük olmakla birlikte dünyanın en stratejik ülkelerinden biridir. Maldivlerin son 55 gündür yaşadığımız İsrail'in saldırganlığı karşısındaki tutumu dolayısıyla tebriklerimizi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı. Muizzu, kurmayları ile birlikte Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirterek, “Çok önemli meseleleri masaya yatırdık. Türkiye Cumhurbaşkanı bize desteklerini esirgemedi. Sizleri dostumuz olarak görüyoruz. Filistin davası ile ilgili desteğimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. 

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