Çok Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.11.2023 18:51

Sağlık Bakanı Koca, Gazze'de sahra hastaneleri kurulacağını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısa süre sonra Gazze'de belirlenen noktalarda kuracakları sahra hastanesiyle sağlık hizmeti vereceklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Gazze'de sahra hastaneleri kurulacağını açıkladı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız sahra hastanesiyle kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz."

Koca, paylaşımında, Gazze'ye ve yürütülen çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.

 

ETİKETLER
Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Gazze
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:25
Geçici ateşkeste 5. gün: 30 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakılacak
20:14
Rapor: Polonya'da 1,8 milyon insan aşırı yoksulluk içinde yaşıyor
20:11
Türkiye, Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi'nin radarında
20:08
NATO, Gazze'deki durumun Orta Doğu'da daha büyük çatışmaya dönmesini istemiyor
20:03
Filistin Kızılayı: İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine yakıt tankerinin girişini engelliyor
19:56
Güney Afrika'da elektrik krizi derinleşiyor
Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde oluşan yıkım görüntülendi
Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde oluşan yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
Sahra hastanesi için Türk heyeti Gazze'de
Sahra hastanesi için Türk heyeti Gazze'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ