Sağlık Bakanı Koca, Gazze'de sahra hastaneleri kurulacağını açıkladı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız sahra hastanesiyle kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz."
Koca, paylaşımında, Gazze'ye ve yürütülen çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.
İşte yaraları kanayan haliyle Gazze. Belirlenen noktalarda kuracağımız Sahra Hastanesi ile kısa süre sonra burada sağlık hizmeti vereceğiz. pic.twitter.com/I6Ck2cIWNG— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2023