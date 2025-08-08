Açık 27.1ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 08.08.2025 08:48

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın söz konusu ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edilmesi de öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'a gidiyor

Bakan Fidan, son olarak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 23 Mart 2025 tarihinde Kahire’yi ziyaret etmişti. Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, 4 Şubat 2025 tarihinde Türkiye’ye ikili ziyarette bulunmuştu.

İki Bakan İstanbul’da 20-21 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu çerçevesinde bir araya gelmişti.

Bakan Fidan’ın, Mısır ziyareti kapsamındaki görüşmelerinde ikili konular ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması,iki ülkenin çok boyutlu iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların istişare edilmesi bekleniyor.

İkili görüşmelerde; Hamas ile İsrail arasında, Mısır, Katar ve ABD’nin ara buluculuğunda yürütülen ateşkes görüşmelerinin son durumuna dair değerlendirmelerin paylaşılması, Gazze’deki soykırımın sona erdirilmesine ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasına yönelik ortak çabaların ele alınması da öngürülüyor.

İşgalci İsrail’in iki devletli çözümü hedef alan eylemlerinin ve Gazze’yi ilhaka yönelik son adımlarının bölgesel barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu vurgulaması, New York’ta 28-30 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenen, Türkiye’nin de katıldığı Filistin konulu Uluslararası Konferans’ın çıktılarının değerlendirilmesi, Libya, Sudan ve Somali başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Afrika ile Sahel kuşağındaki sınamaların ve iki ülkenin bölgesel istikrara sunabileceği katkıların ele alınması öngörülüyor.

