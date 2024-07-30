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Gündem
AA 30.07.2024 21:03

Dışişleri Bakanı Fidan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı
[Fotograf: AA]

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreninde Türkiye'yi temsilen bulundu.

Bakan Fidan, Tahran'da, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la da bir araya geldi.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunu kazanan Mesud Pezeşkiyan, ülkenin 9'uncu cumhurbaşkanı olmuştu. Pezeşkiyan, 28 Temmuz'da, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'den mazbatasını almıştı.

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Hakan Fidan İran Mesud Pezeşkiyan
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