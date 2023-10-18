Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformunda, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Açık Katılımlı İcra Komitesi Toplantısı'na katılmak için Cidde'de bulunan Fidan'ın görüşmelerine ilişkin paylaşımlar yaptı.

Paylaşımlarda Fidan'ın, Iraklı ve İranlı mevkidaşları Hüseyin ve Abdullahiyan ile görüştüğü belirtildi.