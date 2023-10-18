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Gündem
AA 18.10.2023 21:13

Milli yas sebebiyle kültür sanat etkinlikleri iptal edildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla "3 günlük milli yas" ilan edileceğinin bildirilmesinin ardından Türkiye'de birçok etkinlik iptal edildi.

Milli yas sebebiyle kültür sanat etkinlikleri iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı gelişmeyi resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki hastanede bulunan sivillere yönelik düzenlediği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 3 günlük Ulusal Yas süresince, Bakanlığımıza bağlı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzce planlanan etkinliklerimiz durdurulmuştur" denildi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, "İsrail tarafından Gazze'de sivil halkın bulunduğu hastaneye yapılan saldırıda yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesi sebebiyle ilan edilen 3 günlük milli yas sebebiyle Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından 18-20 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan bütün temsiller iptal edilmiştir." açıklamasını yaptı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ise açıklamalarında şunları kaydetti:

"İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik gerçekleştirdiği hastane katliamından dolayı ülkemizde 3 gün süre ile milli yas ilan edildiğinden, Devlet Tiyatroları olarak Türkiye genelinde yas süresi boyunca tüm etkinliklerimizi durdurmuş bulunmaktayız. Aynı sebeple 19 Ekim akşamı gerçekleştirmeyi planladığımız Kayseri Devlet Tiyatrosu açılış töreninin de 26 Ekim'e ertelendiğini değerli seyircilerimize bildirmek isteriz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İBB-Kültür ve Kültür AŞ imzalı açıklamada, "Gazze'de birçok sivilin ölümüne sebep olan insanlık dışı saldırılar nedeniyle 18-19-20 Ekim tarihlerinde İBB Kültür mekanlarımızda düzenleyeceğimiz konserlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Enka Sanat'ta bugün "Cumhuriyet Turnesi: Ayşedeniz" ve 20 Ekim'de düzenlenecek Güvenç Dağüstün ve Burçin Büke konseri de ileri bir tarihe ertelendi.

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