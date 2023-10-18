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Gündem
AA 18.10.2023 21:10

İsrail'in Gazze katliamını dünyaya duyuran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı

İsrail'in Gazze katliamını dünyaya aktaran Türk gazetecilere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla, ücretsiz iletişim imkanı tanındı.

İsrail'in Gazze katliamını dünyaya duyuran Türk gazetecilere ücretsiz iletişim imkanı
[Fotoğraf: Arşiv]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, söz konusu bölgedeki çatışmayı dünyaya aktaran Türk gazetecilerin, internet ve iletişim konusunda yaşanan kesintileri, internet kullanımı ve ücret konusunda yaşadıkları sıkıntıları sosyal medya üzerinden paylaşmaları üzerine Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin talimat verdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatıyla, İsrail-Filistin çatışmasını dünyaya aktaran Türk gazetecilerin, kullandıkları cep telefonları için ücretsiz iletişim kullanım desteği sağlandı.

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