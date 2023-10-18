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Dünya
TRT Haber 18.10.2023 19:15

İsrail hastane katliamında 1 tonluk patlayıcı mı kullandı?

İsrail'in El Ehli Baptist Hastanesi katliamında yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen, ABD yapımı İsrail envanterindeki yaklaşık 1 tonluk MK-84 patlayıcının yıkıcı etkisini uzmanlar TRT Haber'de değerlendirdi.

İsrail hastane katliamında 1 tonluk patlayıcı mı kullandı?

İsrail'in Gazze saldırıları 7 Ekim'den bu yana kesintisiz sürüyor. Dün Gazze'deki El Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen İsrail saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 500 sivil hayatını kaybetti.

İsrail Gazze'deki hastane katliamında kullandığı silah ve mühimmatlar akıllarda yeni soru işaretleri doğurdu.

Savunma Teknolojileri Uzmanı Dr. Arif Emre Örün TRT Haber'de saldırının hangi tip bombayla gerçekleştirildiğini değerlendirdi.

Saldırıda kullandılığı değerlendirilen, ABD yapımı MK-84 yapımı patlayıcı ilk kez Vietnam Savaşı'nda kullanıldı.


1960-1970 yıllarında, Körfez Savaşı'nda ve Irak gibi bölgelerde kullanıldığını söyleyen Örün, MK-84 tipi bombanın tesislerin vurulması, köprü ve mühimmat depolarının hedef alınması alanlarında kullanıldığını söyledi.

Savunma Teknolojileri Uzmanı Dr. Arif Emre Örün sözlerine şöyle devam etti:

"İlk çıktığında akılsız bomba olarak kullanılıyordu. Uçaktan attığınız zaman geniş bir alana düşüyor. Çap değeri çok yüksek. Geliştirilen kitlerle birlikte mühimmat akıllı hale getiriliyor. Daha sonra nokta atışı operasyonlarda kullanılmaya başlandı. MK-84'ün yaklaşık 1 tona yakın ağırlığı var. MK-81 ve 82 daha nokta atışında kullanılıyor. Ama ne zaman ki çok daha büyük patlamalar için 84 kullanılıyor. 84'ün içinde yaklaşık 430 kilogram patlayıcı var. Bu patlayıcının sadece kendi etkisi zaten 250 metrelik yarı çapta. Patlamanın etkisiyle zaten 500 metreye kadar çıkıyor. Bu mühimmatların sığınak delme özellikleri de var. Mühimmatın telif hakkı ABD'de. Yaklaşık 500 bin adet üretildiğini düşünüyoruz"

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