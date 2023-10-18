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AA
HABER GİRİŞ
18.10.2023 18:22
, 18.10.2023 18:51
SON GÜNCELLEME
18.10.2023 18:51
Gazze'de mülteci kampındaki camiye saldırı: Ölü ve yaralılar var
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Nusayrat Mülteci Kampında bulunan bir camiye düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılar var.
Ayrıntılar geliyor...
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