Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz ve Alman mevkidaşlarıyla görüştü

Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile MSC 2025 marjında bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili, görüşmede, Suriye’deki durum ve Gazze’deki gelişmeleri değerlendirdi.

Bakan Fidan, Suriye’nin siyasi birliğinin önemine değindi ve Suriye’deki yeni yönetimin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, Gazze’deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin bölgede barışın tesisi için zorunlu olduğunu kaydetti.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşıyla bağlantılı konular da ele alındı.

Bakan Fidan Alman mevkidaşıyla Ukrayna ve Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bugün (14 Şubat) Münih Güvenlik Konferansı marjında bir görüşme yaptı.

Görüşmede, Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili gelişmeler ve Suriye’deki güvenlik durumu değerlendirildi. Transatlantik ilişkilerindeki son durum ele alındı.