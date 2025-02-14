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Gündem
TRT Haber 14.02.2025 18:22

Dışişleri Bakanı Fidan'dan "Münih Güvenlik Konferansı" diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında, İngiliz, Alman, ABD'li, Rumen, Avusturyalı ve Fransız mevkidaşlarıyla görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan "Münih Güvenlik Konferansı" diplomasisi

Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile MSC 2025 marjında bir görüşme gerçekleştirdi.

İkili, görüşmede, Suriye’deki durum ve Gazze’deki gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan "Münih Güvenlik Konferansı" diplomasisi

Bakan Fidan, Suriye’nin siyasi birliğinin önemine değindi ve Suriye’deki yeni yönetimin desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, Gazze’deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin bölgede barışın tesisi için zorunlu olduğunu kaydetti.

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşıyla bağlantılı konular da ele alındı.

Bakan Fidan Alman mevkidaşıyla Ukrayna ve Suriye'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'dan "Münih Güvenlik Konferansı" diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bugün (14 Şubat) Münih Güvenlik Konferansı marjında bir görüşme yaptı.

Görüşmede, Ukrayna - Rusya savaşıyla ilgili gelişmeler ve Suriye’deki güvenlik durumu değerlendirildi. Transatlantik ilişkilerindeki son durum ele alındı. 

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye ve Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan'dan "Münih Güvenlik Konferansı" diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüştü.

Fidan ve Rubio arasında yüz yüze yapılan ilk görüşmede, savunma sanayisi dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konuların yanı sıra Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili hususlar ele alındı.

Bakan Fidan, bölge ülkelerinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkında Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Fidan, bölgesel barışın sağlanması için İsrail-Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeler etraflıca ele alındı.

Bakan Fidan, Rumen ve Avusturyalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan "Münih Güvenlik Konferansı" diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan "Münih Güvenlik Konferansı" diplomasisi

Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan'dan "Münih Güvenlik Konferansı" diplomasisi

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