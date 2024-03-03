Parçalı Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.03.2024 18:13

Dışişleri Bakanı Fidan, Afrikalı mevkidaşları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024 kapsamında, Afrika ülkelerinin dışişleri bakanları ve Afrika'dan gelen bölgesel örgütlerin liderleri ile buluştu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Afrikalı mevkidaşları ile bir araya geldi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, temsilcilere hitabında, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle sistematik ve çok boyutlu işbirliği modeli geliştirdiğinin altını çizerek, ilişkilerin eşit ortaklık ve karşılıklı saygı ilkelerine dayandırıldığını söyledi.

Türkiye'nin 44 Afrika ülkesinde büyükelçiliğinin bulunduğunu belirten Fidan, kıtayla toplam ticaret hacminin 40 milyar doları aştığını ve Türkiye'nin bölgedeki doğrudan yatırımlarının ise 6 milyar doları geçtiğini kaydetti.

Fidan, Afrika'nın halen "neo-kolonyal" güçler arasında mücadele alanı olduğunu hatırlatarak, kıtanın karşı karşıya kaldığı güvenlik risklerinin yanı sıra kalkınma, gıdaya erişim ve borçlanma gibi sorunlarla mücadelesinde Türkiye'nin desteğine dikkati çekti.

Afrika'nın sorunlarına çözümün de yine kıtadan bulunması gerektiğine dikkati çeken Fidan, Türkiye-Afrika Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın üçüncüsünün de düzenleneceğini belirtti.

Fidan, Gazze'deki katliamı Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) taşıyan Güney Afrika ile UAD'de gündeme getiren Cibuti ve Komorlar'a özel olarak teşekkür etti.

ADF'ye Afrika kıtasından 9 devlet ve hükümet başkanı, 25 dışişleri bakanı katıldı.

ETİKETLER
Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Antalya Diplomasi Forumu
Sıradaki Haber
Çanakkale İyi Parti'de toplu istifa
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:43
İsrail Gazze’de yardım bekleyenlere saldırdı
19:25
İstanbul'da 19 aracın lastiklerini patlatan 3 kişi tutuklandı
19:17
Adana'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
18:50
İsrail Batı Şeria'da şubat ayında 51 yapıyı yıktı
19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir
18:45
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 kişi öldü
İsrail, Gazze'de yardım aracını vurdu: 9 kişi öldü
FOTO FOKUS
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı, yollar göle döndü
Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı, yollar göle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ