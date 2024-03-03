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TRT Haber-AA 03.03.2024 14:32

YÖK Başkanı Özvar, Antalya Diplomasi Forumu'nda panelde konuştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, farklı ülkelerden, kültürlerden gelen birçok yabancı öğrenciye kucak açtıklarını belirterek, "Her zaman Türk üniversitelerinden mezun olmuş diğer ülke öğrencilerini gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Çünkü genellikle ülkelerine döndüklerinde çok önemli roller üstleniyorlar" dedi.

YÖK Başkanı Özvar, Antalya Diplomasi Forumu'nda panelde konuştu

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF 2024) bugün de çeşitli etkinliklerle devam etti.

YÖK Başkanı Erol Özvar, moderatörlüğünü TRT World sunucularından Alican Ayanlar'ın üstlendiği "Bölgesel İşbirliğinde Kültür ve Eğitimin Rolü" konulu panelde yaptığı konuşmada, işbirliklerinin ülkeler ve topluluklar arasındaki ilişkileri güçlendireceğini, çatışmalardan ziyade diyaloğun teşvik edilmesine katkı sunduğunu söyledi.

"Farklı ülkelerden, kültürlerden gelen birçok yabancı öğrenciye kucak açtık"

Eğitim ve kültür alanındaki iş birliklerini de önemsediklerini vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Biz farklı ülkelerden, kültürlerden gelen birçok yabancı öğrenciye kucak açtık. Üniversitelerde artık rahatlıkla tahsil görebiliyorlar. Kendi kültürlerini bize tanıtabiliyorlar biz de kendi kültürümüzü onlara tanıtabiliyoruz. Farklı kültürlerin birlikte yaşamasının bir zenginlik kaynağı olduğunu düşünüyorum, özellikle Anadolu'da barış halinde yaşamaları kültürel bir mirasımızdır. Bizim yapmaya çalıştığımız, kapsayıcı bir eğitim ortamının üniversitelerde hazırlanmasıdır. Her zaman Türk üniversitelerinden mezun olmuş diğer ülke öğrencilerini gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Çünkü genellikle ülkelerine döndüklerinde çok önemli roller üstleniyorlar. Gerçekten Türkiye ve kendi ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendiriyorlar. Türkiye'de edinmiş oldukları kültürel bilgilerle ülkelerimiz arasında çok daha etkili ilişkiler kurabiliyorlar."

"Ortaklıklar ülkelerimiz arasında iş birliğini güçlendirdi"

YÖK Başkanı Özvar, kültürel bağlantısı olan ülkelerle çalışma şiarlarının olduğunu belirterek, Türki devletlerle Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, Özbek-Türk Üniversitesi gibi üniversitelerle iş birliklerinin bulunduğunu dile getirdi.

Kazakistan'da, Kırgızistan'da çeşitli ortaklıklarının olduğunu, yükseköğrenim alanında güçlü bağlar kurduklarını aktaran Özvar, "Bu ilişkiler aynı zamanda kültürel, bilimsel ve teknolojik yönlerde ülkelerimiz arasında işbirliğini güçlendirdi. Türki devletler bağlamında Türki Üniversiteler Birliği bölgesel işbirliği için gerçekten çok önemli. Bu daha da büyük işbirliğine sebebiyet vermekte" diye konuştu.

Akademik alanda işbirliği yaptıklarını ifade eden Özvar, Türkiye'nin tecrübesinin önemli olduğunu, işbirliklerini daha da kurumsal hale getirmeye çalıştıklarını bildirdi. Arap ülkeleriyle olan işbirliğine de değinen Özvar, son zamanlarda Orta Doğu'da bazı kardeş ülkelerde yürüttükleri çalışmaları ve gerçekleştirdikleri ziyaretleri anlattı.

Arap Üniversiteleri Birliği Toplantısına katıldığını hatırlatan Özvar, "Yükseköğrenimin işbirliği üzerindeki etkisini gördüm" değerlendirmesinde bulundu.

Özvar, panelde katılımcıların sorularını da yanıtladı.

 

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