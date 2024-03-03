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Gündem
AA 03.03.2024 17:18

Çanakkale İyi Parti'de toplu istifa

Çanakkale'de, aralarında eski İyi Parti Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Nurettin Demirbilek'in de yer aldığı 250 üye partiden istifa etti.

Çanakkale İyi Parti'de toplu istifa

Barbaros Mahallesinde bir araya gelen partililer adına açıklama yapan Demirbilek, İYİ Parti'nin Çanakkale'den bir milletvekili çıkarmasına katkıda bulunduklarını ancak belediye meclisi üyeliğinde sıra garantisi alan kişilere kendilerinden daha çok değer verildiğini savundu.

Partinin emek verenleri olarak istifa ettiklerini açıklayan Demirbilek, "İyi Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Burak Kunt ve Çanakkaleli olmayan 'ithal' meclis üyelerinin üzerinden tüm desteğimizi çekiyoruz. Gönüllü olarak kurduğumuz İyi Parti Barbaros Mahallesi Teşkilatı'nı da lağvediyoruz" dedi.

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