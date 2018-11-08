Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Laos'ta diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyaret kapsamında gittiği Laos'ta mevkidaşı Saleumxay Kommasith ile heyetler arası görüşme yaptı.

Görüşmede, dışişleri bakanı düzeyinde Laos'a ilk ziyareti gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, dün törenle Laos'ta açılan Türkiye’nin diplomatik temsilciliğinin ikili ilişkiler için önemini vurguladı.

Çavuşoğlu görüşmede ayrıca Laos'ta yaz aylarında meydana gelen sel felaketi nedeniyle üzüntülerini ifade ederek, Türkiye'nin Laos halkının yanında olduğunu belirtti.

Laos Başbakanı Sisoulith ile görüştü

Laos'un başkenti Viyentiyan'da, Başbakanlık binasında Laos Başbakanı Thongloun Sisoulith ile bir araya geldi.

Heyetler arası gerçekleşen görüşmede, Çavuşoğlu ve Sisoulith, Türkiye ile Laos arasındaki ikili siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldı.

Ayrıca görüşmede Laos tarafı, Türk vatandaşlarının Laos ziyaretlerinde artık sınırda vize alabileceklerini açıkladı.

Kaynak: AA