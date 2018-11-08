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Milli Savunma Bakanı Akar, Somali Cumhurbaşkanı Farmacu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Somali’de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmacu ile bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanı Akar, Somali Cumhurbaşkanı Farmacu ile görüştü

Somali’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve beraberindeki heyeti ile birlikte başkent Mogadişu’ya gitti.

Akar ve Türk heyeti Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Guuled Khadar tarafından havalimanında karşılandı. Bakan Akar daha sonra Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmacu ile bir araya geldi.

Akar ve Farmacu’nun askeri eğitim, ülke güvenliği ve Somali ordusunun güçlendirilmesi gibi konuları ele aldığı kaydedildi.

Farmacu’nun görüşmede Türkiye’nin Somali’ye olan desteğinden ötürü Türk tarafına teşekkür ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Somali
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