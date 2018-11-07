Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Laos’taki Türk Büyükelçiliğini açtı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyaret kapsamında gittiği Laos’ta Türkiye’nin diplomatik temsilciliğini törenle açtı.

Törende Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, Sanayi ve Ticaret Bakanı Phonsena Khemmani ve Laos Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Aeksavang Vongvichit’in yanı sıra Türkiye’nin Viyentiyan Büyükelçisi Ahmet İdem Akay yer aldı.

Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Laos’taki diplomatik misyonunun açılışını yapma ayrıcalığını taşıması nedeniyle onur duyduğunu söyledi.

Laos’u ziyaret eden ilk Türk dışişleri bakanı olmaktan da onur duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Bunun son olmayacağını ümit ediyorum” dedi.

Çavuşoğlu, “Buradakiyle birlikte, ASEAN üyesi ülkelerin tamamında büyükelçiliğimiz oldu. Türkiye, geçen yıl Manila’da ASEAN ile sektörel diyalog ortağı olmuştu. Henüz bu statüyü elde etmeden önce sunduğumuz yol haritasını birlikte uyguluyoruz. Bizim için ASEAN bölgesi ve Asya çok önemli” diye konuştu.

Misyon sayısı 240'a çıktı

Çavuşoğlu, Viyentiyan’daki ile Türkiye’nin dünya genelindeki diplomatik misyon sayısının 240’a çıktığını, misyon sayısı bakımından Türkiye’nin beşinci sırada olduğunu aktardı.

“İki yıl içinde bu sayıyı 269’a çıkarmayı amaçlıyoruz. Sadece Afrika’da 41 büyükelçiliğimiz bulunuyor. İki yılda 54 Afrika ülkesinin 50’sinde misyonumuzun bulunmasını hedefliyoruz. Türkiye, insani bir dış politika uygulamaya çalışıyor. Küreselleşmeye ve etkili çok taraflılığa inanıyoruz. Uluslararası kurumlar ve dost ülkelerle halklarımızın karşı karşıya kaldığı zorlukları birlikte aşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bugünün dünyası hepimiz için birçok fırsat sunuyor. Bunu da kazan-kazan anlayışıyla nasıl paylaşacağımızı bilmemiz gerekiyor.”

Türkiye’nin Viyentiyan Büyükelçiliğinin iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceğini belirten Çavuşoğlu, törene katıldıkları için davetlilere teşekkür etti.

Laos Dışişleri Bakanı Kommasith de Çavuşoğlu’nu ülkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin Laos’ta büyükelçilik açma kararından mutluluk duyduklarını ifade eden Kommasith, iki ülke arasındaki iş birliği ve ikili ilişkilerin gelişmesini ümit ettiklerini belirtti.

Büyükelçi Akay ise, Laos’ta Türkiye'yi temsil eden ilk büyükelçi olmaktan onur duyduğunu söyledi. Akay, büyükelçilik binasının gelecek yılın başında tamamen hazır olacağını ve hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu, Büyükelçi Akay ve konuk bakanlar kurdele kesti.

Kaynak: AA