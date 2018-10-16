Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili de açıklama yaptı.

Herkesin ortak amacının Kaşıkçı'ya ne olduğunun ortaya çıkması olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, savcılığın Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda uygun gördüğü kişilerin ifadesine başvurulabileceğini söyledi:

"Bugün itibariyle de başkonsolosluğun rezidansı ve araçlar dahil yine soruşturmalar devam edecektir. Amacımız bellidir. Kaşıkçının akıbetini öğrenmek, açıklığa kavuşturmak durumundayız. Ortada bir can var. Soruşturmayı başsavcılık yapacak. Kimleri sorguya alıp ne soracağı başsavcılığın görevi."

Münbiç yol haritası

Çavuşoğlu, "Yol haritasının tam anlamıyla uygulanması bizim için önemli." dedi.

ABD'nin teröristlere büyük destek verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Sadece Münbiç'in teröristlerden temizlenmesi yetmez. Fırat'ın doğusu da temizlenmeli." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Münbiç konusunda ABD'de bir savsaklama hissedersek önceki çizgiye döneriz. Ya siz temizleyin ya da biz temizleriz." dedi.

Kaynak: AA, TRT Haber