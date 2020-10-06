Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

- Azerbaycan'a desteğimizi Bakü'den dile getirmek için ziyaret yaptık. İşgal altındaki toprakların kurtarılmasında Azerbaycan kararlı. Uluslararası toplum nezdinde de bu işin takibini yapacağız.

- Azerbaycan bugün kendi topraklarında Ermenistan terörüyle mücadele ediyor. Çaresi belli, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarından çekilmesi gerekiyor.

- Biz çözüm sürecinde yer almak istiyoruz, daha aktif çalışmamız lazım. Her şartta kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

- Bu sorunun çözümüne en çok Rusya'nın katkı sağlaması gerekiyor. Ne kadar katkı sağladı, herkes biliyor. Biz daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Birlikte çalışmamız gerekiyor.

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