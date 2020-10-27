Haber Giriş: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede Yukarı Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.
Son Haberler
- 17:28
- 17:24
- 17:21
- 17:31
- 17:15
Sıradaki Haber
Eski Sağlık Bakanı Durmuş son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz