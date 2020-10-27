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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un ailesine ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. ve 23. Dönem Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş’un vefatı nedeniyle, merhum Osman Durmuş’un oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak taziyelerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhum Osman Durmuş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Devlet BahçeliSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 16:27
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