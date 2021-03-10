Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki mevkidaş Katar'ın başkenti Doha'da yaklaşık yarım saat görüştü.
Kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunu ve yarın düzenlenecek Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı hazırlıklarını ele aldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Katar
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