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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonla görüştü.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

Çavuşoğlu iki gün önce de Pompe ile telefonda görüşmüştü.

Yapılan görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemleri ve Türkiye'nin buna tepkisi ifade edilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğini ve hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, abd, skandal çağrı
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