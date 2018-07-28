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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye önündeki engelleri çok daha hızlı aşacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni dönemde Türkiye'nin kalkınmasının daha da hızlanacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye önündeki engelleri çok daha hızlı aşacak

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Yozgat'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, diğer ilgililer ve vatandaşlar karşıladı.

İlk olarak Vali Yurtnaç'ı makamında ziyaret eden Oktay, valilik şeref defterini imzaladı.

Yurtnaç'tan Yozgat hakkında brifing alan Oktay, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Oktay, memleketini, topraklarını ziyaret etmekten mutlu olduğunu söyledi.

İlk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptığını anımsatan Oktay, "Hemşehrilerimizle, dostlarımızla burada görüşüyor olmak, birlikte olmak apayrı bir güzellik. İnsanın kendisini vatanında hissediyor olması, kendi öz toprağında hissediyor olması bir ayrıcalık" diye konuştu.

"Türkiye'nin kalkınması çok daha hızlanıyor olacak"

Oktay yapılan sıcak karşılanmadan sonra Yozgat ile ilgili geniş bir brifing aldıklarını ve görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Yeni dönemde işler çok daha hızlı gidiyor olacak. Türkiye'nin kalkınması çok daha hızlanıyor olacak. Türkiye, önündeki engelleri çok daha hızlı şekilde aşmaya başlıyor olacak. Bunun da her ilimize olduğu gibi Yozgat'a da mutlak şekilde yansıması olacaktır" ifadesini kullandı.

Oktay, daha sonra Yozgat Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

Kaynak: AA

Etiketler: yozgat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
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