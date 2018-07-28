Bakan Kurum: İmar Barışı yeni kaçak yapı yapma kanunu değildir

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Valiliği'ni ziyaret etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız tarafından karşılanan Kurum, Valilik şeref defterini imzaladı.

Vali Ayyıldız ile bir süre görüşen Kurum, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır ve İstanbul'un ardından İzmir'i ziyaret ettiğini kentin sorunlarının çözümü noktasında görüşmeler yapacaklarını söyledi.

İmar Barışı'yla ilgili 100 günlük eylem planı yapıldı

Kurum, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde kurumların hızlı hareket etmesi ve kararların daha hızlı alınmasının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerinden 100 günlük bir eylem planı istediğini bu konuda gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, bu çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde açıklayacakları bilgisini paylaştı.

İmar Barışı için son gün 31 Ekim

Vatandaşların "İmar Barışı"ndan 31 Ekim'e kadar faydalanabileceğine dikkat çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar bununla ilgili 3 milyon 158 bin başvuru oldu. İzmir'de de 275 bin başvurumuz var ve yaklaşık 1 milyar lira da hazineye kaynak sağlanmış oldu. İzmir'deki yapılara baktığımızda 2,5 milyon yapımız var ve bu yapı stokunun yaklaşık yüzde 65'i de riskli. Bu başvuru sayısının yüksek olmasının en önemli sebebi de budur diye düşünüyoruz. Bugünkü gündemimizde bu riskli yapı stokuyla alakalı Bakanlığımız olarak hızlı, pratik kararlar alıp uygulamaya nasıl geçebiliriz, açıkçası tüm genel müdürlüklerimizle buradayız yapılması gerekenler neyse bunların kararlarını burada alıp hayata geçirmek istiyoruz."

Kurum, bakanlığına bağlı birimlerin kentteki sorunların çözümleri noktasında yerinde incelemeler yapacağını ve bunların çözümü noktasında hızlı hareket edileceğini bildirdi.

"Belediye Başkanları hassasiyet göstersin"

Konuşmasında İmar Barışı ile uyarılarda bulunan Bakan Kurum, şunları ifade etti:

"İmar Barışı ile ilgili denetimleri yapıyoruz. Şunu çok net söylemek istiyorum, İmar Barışı yeni kaçak yapı yapma kanunu değildir. Şu an biz kaçak yapı yapılmasını kesinlikle istemiyoruz. 2017 sonuna kadar yapılan yapıları ilgilendiriyor, dolayısıyla buradan bütün belediye başkanlarınıza duyuruyorum, kesinlikle yeni bina yapılmaması noktasında hassasiyetlerini göstermelerini kendilerinden rica ediyorum. Buna ilişkin ekiplerimiz yine sahadalar bizim tabiat varlıkları alanlarında, çevre koruma alanlarında yeni yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Yeni yapılan yapılarla ilgili kanuni işlem neyse gereğini yapacağız."

Kurum, millet bahçesi projesini İzmir'de de hayata geçireceklerini bununla ilgili çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sorunların çözümü noktasında kentte yapılacak çalışmaların büyük önem arz ettiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ziyareti

Bakan Kurum daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, Başkan Aziz Kocaoğlu ile görüştü.

Kentin problemlerini dinlemek ve onlara çözüm bulmak için ziyaretleri gerçekleştirdiklerine işaret eden Kurum, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızı sahada da gösterilmesi gerektiğini bunun için tüm ekiplerin sorunların çözümü noktasında sahada olduklarını belirtti.

Kurum, İzmir'in altyapı, feribot ve kıyı ile ilgili problemlerinin çözüme kavuşturulması gerektiğini aktararak, yargı sürecinde olan katı atık sisteminin bir an önce hizmete girmesi için davadaki gerekçelerin giderilerek sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise işin içerisinden gelen biri olarak kentin problemlerinin çözümünde Bakan Kurum'un büyük katkısının olacağına inandığını söyledi.

İmar barışıyla ilgili bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını bu konuda bir toplantı yapmak istediklerini aktaran Kocaoğlu, katı atık dönüşüm sistemi için yargı sürecindeki davanın tamamlamasını beklediklerini bildirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de sorunların çözümü noktasında ilgili Bakanlar ile Kocaoğlu'nu görüşmelerini sağladıklarını ifade etti.

Ziyaretler sırasında Bakan Kurum'a AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül eşlik etti.

Kaynak: AA