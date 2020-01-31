Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mevkidaşlarıyla görüştü
Haber Giriş:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Nijerya, Togo, Zambiya ve Nijerli mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, ayrıca Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ve Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile telefon görüşmeleri yaptı.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: son dakika dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğluSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 21:16
Yükleniyor lütfen bekleyiniz